«Оренбург» — «Ахмат»: стал известен самый вероятный счёт

«Оренбург» — «Ахмат»: стал известен самый вероятный счёт
Комментарии

22 августа стадион «Газовик» в Оренбурге примет матч 6-го тура РПЛ «Оренбург» — «Ахмат». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Сделать ставку на победу «Ахмата» в основное время предлагается с коэффициентом 2.20, что приблизительно равно 45% вероятности.

Поставить на успех «Оренбурга» можно за 3.50, а ничейный исход тоже идёт за 3.50.

Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Ставка «обе забьют — да» предлагается примерно за 1.80.

Самый вероятный счёт — ничья 1:1 (6.50). Заключить пари на победу «Ахмата» со счётом 1:0 предлагается за 7.00, нулевая ничья идёт за 8.00.

