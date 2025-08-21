OLIMPBET стал партнёром хоккейного клуба «Сочи»

Букмекерская компания OLIMPBET и хоккейный клуб «Сочи» подписали долгосрочное партнёрское соглашение сроком на три года — до завершения сезона-2027/2028. В рамках сотрудничества логотип OLIMPBET появится на форме игроков команды.

Фото: OLIMPBET

Заключённое соглашение является частью стратегии OLIMPBET по поддержке и развитию российского хоккея. Компания последовательно расширяет партнёрский пул в КХЛ, выступая за укрепление связей между спортивными организациями и болельщиками.

Константин Гусев, директор по развитию OLIMPBET:

«Мы с большой радостью приветствуем ХК «Сочи» в нашей хоккейной семье. Клуб ещё молод, однако уже успел завоевать своё место в Континентальной хоккейной лиге и объединить вокруг себя преданных болельщиков Краснодарского края. Для OLIMPBET важно быть рядом с командами, которые не только показывают зрелищный хоккей, но и создают атмосферу единства и поддержки в своих регионах. Впереди нас ждёт множество интересных совместных проектов, которые подарят болельщикам новые эмоции и внесут вклад в развитие хоккейной культуры в стране».

Александр Кременсков, директор ХК «Сочи» по маркетингу и коммуникациям:

«Мы рады, что нашим партнёром в категории «букмекер» стала компания OLIMPBET, которая зарекомендовала себя лидером рынка, сотрудничая с ведущими российскими спортивными турнирами и клубами. Важно, что это долгосрочное сотрудничество, рассчитанное на три предстоящих сезона КХЛ, что позволит увеличить бюджет клуба и создать возможности для организации новых локаций на арене, новых форматов взаимодействия и погружения в жизнь клуба наших болельщиков. Хочется поблагодарить топ-менеджмент OLIMPBET за продуктивный ход переговоров. Уверен, что наше партнёрство будет взаимовыгодным, поможет нашему клубу развивать активности и сервисы в дни матчей, создавать новые медиаформаты, и болельщики «леопардов» уже в самое ближайшее время смогут по достоинству оценить яркие совместные проекты и мероприятия».

