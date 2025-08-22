«ПСЖ» — «Анже»: букмекеры оценили шансы в матче Лиги 1

22 августа 2025 года в матче 2-го тура французской Лиги 1 сыграют «ПСЖ» и «Анже». Встреча состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало игры — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение парижскому клубу. Поставить на победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.11, а шансы «Анже» оценили в 22.00. Ничья идёт с коэффициентом 10.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.28, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.70.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.25. Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу клуба из Парижа за 7.00.