«ПСЖ» — «Анже»: прогноз на игру чемпионата Франции

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру «ПСЖ» — «Анже».

Ставка: «ПСЖ» победит + тотал меньше 3.5 гола за 2.50.

«ПСЖ» пока кажется тяжёлым, но благодаря индивидуальному мастерству футболистов и чемпионскому характеру добывает нужные результаты. Открыл сезон победой в матче с «Тоттенхэмом» за Суперкубок УЕФА. Выиграл серию пенальти, а по ходу основного времени отыгрался в концовке с 0:2. На старте Лиги 1 с трудом обыграл «Нант» (1:0).

Команда Александра Дюжо в прошлом сезоне с трудом сохранила прописку в Лиге 1. За лето не произошло никаких глобальных изменений в составе, поэтому ждать чего-то большего сложно. Есть надежда на сыгранность, но и она не сильно помогала. В матче 1-го тура клуб из Анже обыграл поднявшийся из Лиги 2 «Париж» (1:0). Повезло забить быстрый гол, но соперник смотрелся предпочтительнее.

Прогнозируем победу «ПСЖ» через тотал меньше 3.5 мяча за 2.50. Тяжеловато пока даются подопечным Луиса Энрике матчи с хорошо обороняющимися соперниками, даже если они аутсайдеры. Атака в лице Кварацхелии, Баркола и Дембеле должна забивать свои три мяча, но больше вряд ли получится.