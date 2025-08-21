«Русенборг» — «Майнц»: прогноз Алексея Андронова на матч отбора Лиги конференций

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Лиги конференций «Русенборг» — «Майнц».

Ставка: индивидуальный тотал «Майнца» больше 1.5 за 1.97.

«Надо сказать, что «Русенборг» испытывает большие проблемы в последнее время с тем, чтобы забивать голы. «Майнц» с этим проблем, в общем-то, не испытывает, но тут проблема другая. Мы не можем о чём-то рассуждать, потому что они не играли официальных матчей. В каком реально состоянии находится команда — это большой вопрос.

Но в целом понятно, что представитель Бундеслиги приезжает в гости в Норвегию, наверное, он явный фаворит. И букмекеры думают примерно так же. Но, как мне кажется, тут не такая простая история, потому что «Русенборг» может быть вдохновлён примером «Будё-Глимт», который вынес «Штурм» вперёд ногами 5:0 и, по сути, решил всю судьбу двухматчевого противостояния. «Русенборгу» это сделать будет, конечно, тяжело, но смелость города берёт, поэтому играть они будут смело. В этом я абсолютно уверен.

Моя ставка в этом матче — «индивидуальный тотал «Майнца» больше 1.5» с коэффициентом 1.97. Я полагаю, что игра будет достаточно открытой. Посмотрим, к чему это приведёт. Посмотрим, кто из этого получит преимущество. Но «Майнц» в такие игры играть умеет, на мой взгляд», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».