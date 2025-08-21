Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Русенборг» — «Майнц»: прогноз Алексея Андронова на матч отбора Лиги конференций

«Русенборг» — «Майнц»: прогноз Алексея Андронова на матч отбора Лиги конференций
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Лиги конференций «Русенборг» — «Майнц».

Ставка: индивидуальный тотал «Майнца» больше 1.5 за 1.97.

«Надо сказать, что «Русенборг» испытывает большие проблемы в последнее время с тем, чтобы забивать голы. «Майнц» с этим проблем, в общем-то, не испытывает, но тут проблема другая. Мы не можем о чём-то рассуждать, потому что они не играли официальных матчей. В каком реально состоянии находится команда — это большой вопрос.

Лига конференций . Раунд плей-офф. 1-й матч
21 августа 2025, четверг. 19:00 МСК
Русенборг
Тронхейм, Норвегия
Не начался
Майнц
Майнц, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Но в целом понятно, что представитель Бундеслиги приезжает в гости в Норвегию, наверное, он явный фаворит. И букмекеры думают примерно так же. Но, как мне кажется, тут не такая простая история, потому что «Русенборг» может быть вдохновлён примером «Будё-Глимт», который вынес «Штурм» вперёд ногами 5:0 и, по сути, решил всю судьбу двухматчевого противостояния. «Русенборгу» это сделать будет, конечно, тяжело, но смелость города берёт, поэтому играть они будут смело. В этом я абсолютно уверен.

Моя ставка в этом матче — «индивидуальный тотал «Майнца» больше 1.5» с коэффициентом 1.97. Я полагаю, что игра будет достаточно открытой. Посмотрим, к чему это приведёт. Посмотрим, кто из этого получит преимущество. Но «Майнц» в такие игры играть умеет, на мой взгляд», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Когда Лига конференций круче, чем Лига Европы: экспресс на футбол
Когда Лига конференций круче, чем Лига Европы: экспресс на футбол
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android