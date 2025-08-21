«Локомотив» — «Сибирь»: прогноз Виталия Славина на матч Кубка Блинова

Журналист Виталий Славин дал прогноз на матч Кубка Блинова «Локомотив» — «Сибирь».

Ставка: победа «Локомотива» и ТМ 4.5 за 4.15.

«Пока идут предсезонные матчи, в Омске проходит любопытный турнир с участием топ-команд — Кубок Блинова. И я попытаюсь сделать прогноз на матч «Локомотив» — «Сибирь».

Во-первых, такие прогнозы делать непросто, потому что непонятно, в каких составах выйдут команды. По большей части у клубов нет турнирных задач, главное — наиграть сочетания, проверить новичков и так далее. Но «Локомотив» обязывает статус чемпиона и победителя регулярного сезона, плюс пришёл новый тренер, поэтому я жду, что команда будет играть по максимуму.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова 21 августа 2025, четверг. 12:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

У «Сибири» тоже много изменений. Для обеих команд это будет второй матч на турнире. Но если «Локомотив» играл с «Северсталью» в среду в 12:00, то «Сибирь» встречалась в сибирском дерби с «Авангардом» в 16:30. Там была боевая игра без скидок на летний формат, и очевидно, что игроки «Сибири» не успеют восстановиться к матчу менее чем через сутки. Это даст «Локомотиву» преимущество — не только в классе, но и в свежести, функциональной готовности.

Поэтому логично поставить на победу «Локомотива». Чтобы сделать коэффициент выше, добавлю мысль: в первом матче с «Северсталью» ярославцы должны были забросить больше, но у них не получилось. Думаю, и здесь тотал будет невысоким. Мой прогноз — победа «Локомотива» и не более пяти шайб в матче», — приводит слова Славина «РБ Спорт».