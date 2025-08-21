Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Маккаби» Тель-Авив — «Динамо» Киев: прогноз Алексея Андронова на матч отбора Лиги Европы

«Маккаби» Тель-Авив — «Динамо» Киев: прогноз Алексея Андронова на матч отбора Лиги Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Лиги Европы «Маккаби» Тель-Авив — «Динамо» Киев.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.12.

«Матч квалификации Лиги Европы, довольно интересный. Обе команды сыграли в этом сезоне европейском с «Хамруном», обе команды выиграли обе встречи, но Киев это сделал несколько увереннее. Другой вопрос, в каком состоянии команда находится сейчас. Два матча с кипрским «Пафосом» оставили большие сомнения, потому что «Динамо» и у ворот соперника ничего особенно не создавало, а самое главное — позволяло разгуливать сопернику у своих ворот. Если такая история продолжится, то и здесь ничего хорошего киевское «Динамо» не ждёт.

Лига Европы . Раунд плей-офф. 1-й матч
21 августа 2025, четверг. 21:00 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Не начался
Динамо К
Киев, Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Однако я думаю, что в первой встрече будет борьба за инициативу, тем более что ни те ни другие дома сыграть не смогут в этом противостоянии. Израильские клубы свои матчи домашние тоже проводят не в Израиле, поэтому преимущества своего поля нет.

Стоит ставить на «обе забьют и тотал больше 2.5» в этой встрече, потому что и те и другие просто будут играть в атаку. Коэффициент — 2.12. Думаю, что это очень хорошая история», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Маккаби» Тель-Авив — «Динамо» Киев. Сербский тупик для украинцев
«Маккаби» Тель-Авив — «Динамо» Киев. Сербский тупик для украинцев
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android