«Маккаби» Тель-Авив — «Динамо» Киев: прогноз Алексея Андронова на матч отбора Лиги Европы

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Лиги Европы «Маккаби» Тель-Авив — «Динамо» Киев.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.12.

«Матч квалификации Лиги Европы, довольно интересный. Обе команды сыграли в этом сезоне европейском с «Хамруном», обе команды выиграли обе встречи, но Киев это сделал несколько увереннее. Другой вопрос, в каком состоянии команда находится сейчас. Два матча с кипрским «Пафосом» оставили большие сомнения, потому что «Динамо» и у ворот соперника ничего особенно не создавало, а самое главное — позволяло разгуливать сопернику у своих ворот. Если такая история продолжится, то и здесь ничего хорошего киевское «Динамо» не ждёт.

Однако я думаю, что в первой встрече будет борьба за инициативу, тем более что ни те ни другие дома сыграть не смогут в этом противостоянии. Израильские клубы свои матчи домашние тоже проводят не в Израиле, поэтому преимущества своего поля нет.

Стоит ставить на «обе забьют и тотал больше 2.5» в этой встрече, потому что и те и другие просто будут играть в атаку. Коэффициент — 2.12. Думаю, что это очень хорошая история», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».