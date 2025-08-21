«Авангард» — «БроукБойз»: прогноз Фёдора Маслова на матч Кубка России

Блогер Фёдор Маслов дал прогноз на матч второго раунда Кубка России «Авангард» Курск — «БроукБойз».

Ставка: проход «БроукБойз» за 1.65.

«Кубок России, «БроукБойз» против курского «Авангарда». Букмекеры небольшим фаворитом выделили медиакоманду. Коэффициент на их проход не самый высокий, но я здесь возьму именно проход «Броуков». Я думал, что все три медиакоманды мы увидим в следующем раунде Кубка России.

Помимо этого, давайте ещё здесь отдельно немного поиграем и возьмём ставку на гол в этом матче Феди Смолова за «Броуков». Мне кажется, это будет яркая и интересная история», — приводит слова Маслова «Ставка ТВ».