«Авангард» — «БроукБойз»: прогноз Фёдора Маслова на матч Кубка России
Блогер Фёдор Маслов дал прогноз на матч второго раунда Кубка России «Авангард» Курск — «БроукБойз».
Ставка: проход «БроукБойз» за 1.65.
Fonbet Кубок России . 1/128 финала
21 августа 2025, четверг. 17:00 МСК
Авангард К
Курск
Не начался
Broke Boys
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Кубок России, «БроукБойз» против курского «Авангарда». Букмекеры небольшим фаворитом выделили медиакоманду. Коэффициент на их проход не самый высокий, но я здесь возьму именно проход «Броуков». Я думал, что все три медиакоманды мы увидим в следующем раунде Кубка России.
Помимо этого, давайте ещё здесь отдельно немного поиграем и возьмём ставку на гол в этом матче Феди Смолова за «Броуков». Мне кажется, это будет яркая и интересная история», — приводит слова Маслова «Ставка ТВ».
Комментарии
