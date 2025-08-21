«Авангард» — «БроукБойз»: прогноз Семёна Зигаева на игру второго раунда Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Авангард» — «БроукБойз».

Ставка: победа «БроукБойз» за 2.09.

«В 2018-м курский «Авангард» был близок к тому, чтобы навсегда остаться в истории. Скромный провинциальный клуб не просто здорово выступил в Кубке России. И пусть путь в финал оказался не самым сложным, ведь из статусных соперников были лишь московские армейцы, но факт есть — в мае 2018-го «Авангард» и «Тосно» сыграли в решающем матче. Куряне уступили, однако это лучше, чем участь их соперника, который просто прекратил своё существование. Ныне «Авангард» – в Серебре Второй лиги, но там после шести туров всего одно набранное очко и последнее место.

«БроукБойз» — медиакоманда, созданная блогером Артёмом Risenhaha Кузьминым и журналистом Дмитрием Егоровым весной 2022 года. Прошлым летом их команда выиграла сезон в МФЛ и впервые получила право принять участие в Кубке России. Пройдя «Квант», «Броуки» уступили в Дзержинске «Химику» 0:1 и участие завершили. На сей раз «БроукБойз» вновь не без проблем преодолели первый для себя раунд турнира, одержав волевую победу над «Орлом» 3:2.

В дивизионе с «Авангардом» играет «Калуга», которая «Амкал» одолеть не смогла, что говорит об уровне футбола в этой лиге. Более того, куряне в самом низу, и вряд ли Кубок России в такой ситуации им сильно важен, ведь вылет не за горами, надо в чемпионате ситуацию исправлять», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».