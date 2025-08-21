Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Авангард» — «БроукБойз»: прогноз Семёна Зигаева на игру второго раунда Кубка России

«Авангард» — «БроукБойз»: прогноз Семёна Зигаева на игру второго раунда Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Авангард» — «БроукБойз».

Ставка: победа «БроукБойз» за 2.09.

«В 2018-м курский «Авангард» был близок к тому, чтобы навсегда остаться в истории. Скромный провинциальный клуб не просто здорово выступил в Кубке России. И пусть путь в финал оказался не самым сложным, ведь из статусных соперников были лишь московские армейцы, но факт есть — в мае 2018-го «Авангард» и «Тосно» сыграли в решающем матче. Куряне уступили, однако это лучше, чем участь их соперника, который просто прекратил своё существование. Ныне «Авангард» – в Серебре Второй лиги, но там после шести туров всего одно набранное очко и последнее место.

Fonbet Кубок России . 1/128 финала
21 августа 2025, четверг. 17:00 МСК
Авангард К
Курск
Не начался
Broke Boys
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«БроукБойз» — медиакоманда, созданная блогером Артёмом Risenhaha Кузьминым и журналистом Дмитрием Егоровым весной 2022 года. Прошлым летом их команда выиграла сезон в МФЛ и впервые получила право принять участие в Кубке России. Пройдя «Квант», «Броуки» уступили в Дзержинске «Химику» 0:1 и участие завершили. На сей раз «БроукБойз» вновь не без проблем преодолели первый для себя раунд турнира, одержав волевую победу над «Орлом» 3:2.

В дивизионе с «Авангардом» играет «Калуга», которая «Амкал» одолеть не смогла, что говорит об уровне футбола в этой лиге. Более того, куряне в самом низу, и вряд ли Кубок России в такой ситуации им сильно важен, ведь вылет не за горами, надо в чемпионате ситуацию исправлять», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android