«Полесье» — «Фиорентина»: прогноз Алексея Андронова на отборочный матч Лиги конференций

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч отбора Лиги конференций «Полесье» — «Фиорентина».

Ставка: победа «Фиорентины» и тотал больше 2.5 за 1.93.

«Как мне кажется, «Полесье» не очень понимает вообще, где они оказались. В принципе, это касается еврокубков целиком, а не конкретно Лиги конференций. И, конечно же, очень тяжело команде будет, потому что соперник очень серьёзный, конкретно мотивированный. Я думаю, что «Фиорентина» относится к числу тех команд, которые понимают, что Лигой конференции манкировать не надо, это нормальный турнир. Да, придётся ездить в не самые известные города, но турнир нормальный, турнир хороший, и рейтинг в нём ты зарабатывать можешь.

Я не верю в то, что продолжится условная сказка «Полесья», потому что сказки там никакой нет. Там был чудовищный позор с андоррцами, после которого их все причесали как следует, и они собрались, второй матч сыграв прилично. Однако «Фиорентина» — это, конечно, другой уровень сопротивления, поэтому, на мой взгляд, ставить надо на «Фиорентину».

Ставка на победу «Фиорентины» и тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.93 сюда подходит очень хорошо. Во-первых, если «Полесье» забьёт гол, «Фиорентина» будет понимать, что делать. Во-вторых, я бы не исключал здесь и крупную победу «Фиорентины» тоже. Это вполне возможно», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».