Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Полесье» — «Фиорентина»: прогноз Алексея Андронова на отборочный матч Лиги конференций

«Полесье» — «Фиорентина»: прогноз Алексея Андронова на отборочный матч Лиги конференций
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч отбора Лиги конференций «Полесье» — «Фиорентина».

Ставка: победа «Фиорентины» и тотал больше 2.5 за 1.93.

«Как мне кажется, «Полесье» не очень понимает вообще, где они оказались. В принципе, это касается еврокубков целиком, а не конкретно Лиги конференций. И, конечно же, очень тяжело команде будет, потому что соперник очень серьёзный, конкретно мотивированный. Я думаю, что «Фиорентина» относится к числу тех команд, которые понимают, что Лигой конференции манкировать не надо, это нормальный турнир. Да, придётся ездить в не самые известные города, но турнир нормальный, турнир хороший, и рейтинг в нём ты зарабатывать можешь.

Лига конференций . Раунд плей-офф. 1-й матч
21 августа 2025, четверг. 21:00 МСК
Полесье
Житомир, Украина
Не начался
Фиорентина
Фиорентино, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я не верю в то, что продолжится условная сказка «Полесья», потому что сказки там никакой нет. Там был чудовищный позор с андоррцами, после которого их все причесали как следует, и они собрались, второй матч сыграв прилично. Однако «Фиорентина» — это, конечно, другой уровень сопротивления, поэтому, на мой взгляд, ставить надо на «Фиорентину».

Ставка на победу «Фиорентины» и тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.93 сюда подходит очень хорошо. Во-первых, если «Полесье» забьёт гол, «Фиорентина» будет понимать, что делать. Во-вторых, я бы не исключал здесь и крупную победу «Фиорентины» тоже. Это вполне возможно», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Полесье» — «Фиорентина»: настоящая проверка для новичка от Пиоли и Джеко
«Полесье» — «Фиорентина»: настоящая проверка для новичка от Пиоли и Джеко
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android