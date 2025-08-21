Скидки
«Кристал Пэлас» — «Фредрикстад»: ставки и прогнозы на игру Лиги конференций

«Кристал Пэлас» — «Фредрикстад»: ставки и прогнозы на игру Лиги конференций
21 августа 2025 года в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций сыграют английский «Кристал Пэлас» и норвежский «Фредрикстад». Встреча состоится на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне, Англия. Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение английскому клубу. Поставить на победу «Кристал Пэлас» можно с коэффициентом 1.10, а шансы «Фредрикстада» оценили в 31.00. Ничья идёт с коэффициентом 9.00.

Лига конференций . Раунд плей-офф. 1-й матч
21 августа 2025, четверг. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Не начался
Фредрикстад
Фредрикстад, Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.80. Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу клуба из Лондона за 6.00.

«Кристал Пэлас» вошёл во вкус. Кажется, его ничто не остановит на пути к еврокубкам. В прошлом сезоне он выиграл первый в своей истории трофей — Кубок Англии. Затем продлил праздник, взяв Суперкубок страны. Одолеть удалось чемпиона АПЛ «Ливерпуль» — 2:2 (3:2 пен.). В Премьер-лиге команда тоже стартовала вполне удачно — с ничьей в матче с победителем клубного чемпионата мира «Челси» (0:0).

«Фредрикстад» — вполне удобный соперник. Они попали в квалификацию Лиги Европы благодаря победе в Кубке Норвегии, однако в первенстве не добились успеха. Проиграв оба матча «Мидтьюлланну» (1:3 и 0:2), клуб из Фредрикстада потерял шансы на попадание в общий этап Лиги Европы.

«Кристал Пэлас» — «Фредрикстад». От исторических трофеев к Лиге конференций
«Кристал Пэлас» — «Фредрикстад». От исторических трофеев к Лиге конференций
