«Шахтёр» — «Серветт»: прогноз Алексея Андронова на встречу Лиги конференций

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Лиги конференций «Шахтёр» — «Серветт».

Ставка: победа «Шахтёра» и ТБ 2.5 за 1.90.

«Матч Лиги конференций, причем такой, если посмотреть на все расписание, конечно, не рядовой, а, наверное, центральный. И та, и другая команды, наверное, не должны быть довольны, что жребий получился именно таким. Но давайте смотреть на ситуацию реально. Во-первых, «Шахтер» вывалился сюда из Лиги Европы. И, в принципе, он рассчитывал играть там, а сейчас надо каким-то образом главному тренеру и команде ситуацию разруливать, изменять, улучшать. И сейчас у «Шахтера» соперник, максимально подходящий для этого.

«Серветт» тоже демонстрирует странные результаты в последнее время. Команда проиграла 5 из 6 последних матчей, если не брать матч Кубка Швейцарии с какой-то любительской командой. Насколько они будут готовы к игре с «Шахтером»? Сложный вопрос. Но, мне кажется, «Шахтер» должен сейчас рвать и метать, должен сейчас понимать, что все зависит от первого матча, как ты его сыграешь. Если позволишь сопернику поднять голову — дальше пройти будет тяжело.

Моя ставка на «Шахтер» в данном случае. Я считаю, что ставить надо на «П1 и тотал больше 2,5». 2:1 или 3:0, думаю, оба результата очень возможны. В победу швейцарцев не верю совсем. Ну и в то, что здесь будут скучные 0:0, тоже не верю», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».