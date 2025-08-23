Названы шансы «Манчестер Сити» победить «Тоттенхэм» в АПЛ

23 августа 2025 года в матче 2-го тура АПЛ сыграют «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Встреча состоится на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало — в 14:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 1.49, что составляет примерно 67% вероятности.

При этом шансы «Тоттенхэма» оценили в 6.70 (14%). Ничья идёт с коэффициентом 5.05 (19%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65.