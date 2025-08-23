Скидки
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: определён самый вероятный счёт

23 августа 2025 года в матче 2-го тура АПЛ сыграют «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Встреча состоится на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало — в 14:30 мск.

Поставить на победу «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 1.45, а шансы «Тоттенхэма» оценили в 6.20. Ничья идёт с коэффициентом 5.00.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.60. Если в этой игре забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65.

Самый вероятный счёт — 2:1 в пользу «Манчестер Сити (7.50). Ничья 1:1 идёт за 8.00, заключить пари на победу «горожан» со счётом 2:0 предлагается с коэффициентом 8.70.

