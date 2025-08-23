Стали известны шансы «Спартака» победить «Рубин» в Казани

«Рубин» и «Спартак» сыграют в Казани 23 августа. Старт матча — в 14:00 мск, место — «Ак Барс Арена». Для хозяев это шанс удержаться в верхней части таблицы, для москвичей — подтвердить позитивную динамику после шумного дерби с «Зенитом».

Букмекеры в своих прогнозах осторожно склоняются к успеху гостей. Сделать ставку на победу «Спартака» в основное время предлагается с коэффициентом 2.15, что приблизительно равно 46% вероятности.

Успех «Рубина» идёт за 3.54 (28%), а на ничейный исход можно поставить за 3.70 (26%).

Вместе с тем аналитики ожидают умеренно результативный матч. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.