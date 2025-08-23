Скидки
«Рубин» — «Спартак»: назван самый вероятный счёт

«Рубин» и «Спартак» сыграют в Казани 23 августа. Старт матча — в 14:00 мск, место — «Ак Барс Арена».

Сделать ставку на победу «Спартака» в основное время предлагается с коэффициентом 2.15, что приблизительно равно 46% вероятности.

Успех «Рубина» идёт за 3.54, а ничейный исход можно поставить за 3.70.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.

Наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 (6.50). Следом идёт победа «Спартака» со счётом 1:0 (7.50).

Заключить пари на победу красно-белых 2:1 предлагается за 8.50.

