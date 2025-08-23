Скидки
Букмекеры оценили шансы «Зенита» победить «Динамо» из Махачкалы

23 августа на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге местный «Зенит» примет «Динамо» из Махачкалы. Матч 6-го туре РПЛ начнётся в 16:15 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.26, что приблизительно равно 79% вероятности.

Поставить на успех «Динамо» Махачкала можно за 11.00, а на ничейный исход — за 5.40. Такой расклад подчёркивает статус петербуржцев как очевидного фаворита.

Вместе с тем аналитики ожидают, что матч будет умеренно результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.50.

