Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Зенит» — «Динамо» Махачкала: назван самый вероятный счёт

«Зенит» — «Динамо» Махачкала: назван самый вероятный счёт
Комментарии

23 августа на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге местный «Зенит» примет «Динамо» из Махачкалы. Матч 6-го тура РПЛ начнётся в 16:15 мск.

Материалы по теме
Модрич и Аллегри вознесут «Милан»? Прогноз на Серию А — 2025/2026
Модрич и Аллегри вознесут «Милан»? Прогноз на Серию А — 2025/2026

Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.26, что приблизительно равно 79% вероятности. Поставить на успех «Динамо» Махачкала можно за 11.00, а на ничейный исход — за 5.40.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.50.

Самый вероятный исход — 2:0 в пользу «Зенита» (6.50). Победа «Зенита» со счётом 1:0 доступна за 7.20, на ничью 1:1 выставлен коэффициент 7.50.

Материалы по теме
Перезагрузка полным ходом! Прогноз на бой Сергей Павлович — Вальдо Кортес-Акоста
Перезагрузка полным ходом! Прогноз на бой Сергей Павлович — Вальдо Кортес-Акоста
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android