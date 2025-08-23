«Зенит» — «Динамо» Махачкала: назван самый вероятный счёт

23 августа на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге местный «Зенит» примет «Динамо» из Махачкалы. Матч 6-го тура РПЛ начнётся в 16:15 мск.

Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.26, что приблизительно равно 79% вероятности. Поставить на успех «Динамо» Махачкала можно за 11.00, а на ничейный исход — за 5.40.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.50.

Самый вероятный исход — 2:0 в пользу «Зенита» (6.50). Победа «Зенита» со счётом 1:0 доступна за 7.20, на ничью 1:1 выставлен коэффициент 7.50.