«Зенит» — «Динамо» Махачкала: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на встречу РПЛ «Зенит» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: «Зенит» победит + тотал меньше 3.5 гола за 1.88.

У махачкалинской команды есть игровые трудности с выездами. Всего один гол и одно очко за три матча в гостях на старте РПЛ.

Очные встречи при этом в пользу «Зенита»: победы 2:1 и 1:0 в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги, плюс контрольный матч летом — 2:0. Сценарий типовой: много мяча будет у петербуржцев, махачкалинцы же станут терпеть и играть низко в ожидании окна под быструю атаку. Ключ — первые 25–30 минут. Если хозяева забивают раньше, гостям будет куда сложнее держать структуру.

Риски, впрочем, имеются у обеих сторон. У «Зенита» — бреши за крайними защитниками при высоких позиционных атаках. У «Динамо» — качество выхода из-под прессинга и индивидуальные ошибки в своей трети. Суммарно дома и по подбору «Зенит» должен накапливать моменты и дожимать во второй половине. Итоговый прогноз: победа хозяев при двух-трёх мячах.