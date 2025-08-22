«Оренбург» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Ахмат».

Ставка: победа «Ахмата» за 2.17.

«6-й тур РПЛ открывается матчем в пятницу в Оренбурге. Местная команда Владимира Слишковича будет принимать «Ахмат». Команды совсем недавно играли друг с другом в Кубке страны, но там были смешанные составы. И «Оренбург» тогда одержал первую победу в сезоне со счетом 2:1. Не заставила себя ждать и первая победа в чемпионате. Она пришла в прошлый уик-энд, когда «Оренбург» на выезде обыграл «Акрон». Победа была заслуженная, и видно, что «Оренбург» все лучше понимает сейчас идеи Слишковича, действительно смотрится очень неплохо. Но вот дома пока «Оренбург», кроме кубковой игры с «Ахматом», выиграть не может.

«Ахмат» с приходом Станислава Черчесова одержал 2 победы подряд, уже 6 очков у грозненцев. Отличает сейчас «Ахмат» отличная самоотдача, хорошее движение, и, конечно, по уровню исполнителей он выглядит предпочтительнее, чем «Оренбург». Даже несмотря на то, что «Ахмат» играет на выезде, а последние матчи с «Оренбургом» не очень удачно для грозненцев складываются (в последних 6 матчах — 4 поражения и 2 ничьи), я думаю, здесь он фаворит. Со мной согласны и букмекеры. Чистая победа «Ахмата» оценивается в 2,17.

Я думаю, что Черчесов определенные корректировочки сделает после не самой лучшей кубковой игры. На матч чемпионата выйдут сильнейшие и свой класс продемонстрируют. Мой прогноз — победа грозненцев за 2,17», — приводит слова Генича «РБ Спорт».