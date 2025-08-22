Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Оренбург» — «Ахмат»: прогноз Егора Титова на игру 6-го тура РПЛ

«Оренбург» — «Ахмат»: прогноз Егора Титова на игру 6-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Ахмат».

Ставка: обе забьют за 1.72.

«Мне очень нравится, что «Оренбург», несмотря на все трудности, борется. Нет матчей, где его легко пригвоздили бы, разгромили. Для абсолютно любого клуба игра с «Оренбургом» становится испытанием. Вспомнить хотя бы встречу с «Краснодаром»: чемпиону пришлось выгрызать три очка, была лишь минимальная победа. А в последних встречах оренбуржцы были вознаграждены успехами. Победили тот же «Ахмат» в Кубке: сначала пропустили на 90-й минуте, а потом забили решающий на 90+5-й. Потом волевая победа над «Акроном» в гостях, первая в РПЛ. Есть коннект у Слишковича с футболистами. Сейчас и новички появляются. Тот же Ду Кейрос из «Зенита» пришёл, может помочь.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
22 августа 2025, пятница. 18:00 МСК
Оренбург
Оренбург
1-й тайм
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Томпсон – 1'    
Удаления: нет / Касинтура – 5'

«Ахмат» при Черчесове одержал две домашние победы в чемпионате. Но выезд на искусственный газон в «Оренбург» будет, возможно, тяжелее, чем встреча с «Зенитом» дома. Непривычные условия, плюс только что там проиграли, пусть и не все лидеры провели полный матч.

Я думаю, будет приличная такая рубка. Очень вероятен счёт 1:1, на мой взгляд. Оренбуржцы дома уже дважды играли вничью. Однако почти регулярно команда стала забивать. Савельев — напористый форвард, Гюрлюк лидером становится, очень техничный парень, с ударом. Но у «Ахмата» атака вообще по именам супермощная. Поэтому надо ставить на «обе забьют», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Оренбург» — «Ахмат»: Черчесов вернётся мстить
«Оренбург» — «Ахмат»: Черчесов вернётся мстить
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android