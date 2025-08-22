«Оренбург» — «Ахмат»: ставка Дмитрия Градиленко на игру чемпионата России

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч российской Премьер-лиги «Оренбург» — «Ахмат».

Ставка: «Оренбург» не проиграет» за 1.74.

«Шестой тур РПЛ открывает матч «Оренбург» — «Ахмат». У гостей после смены тренерского штаба 100% набор очков, две домашние победы, над «Зенитом» 1:0 и над «Крыльями Советов» 3:1. А хозяева свою первую победу в чемпионате одержали в прошлом туре. На выезде был обыгран крепкий «Акрон».

Так что обе команды находятся в отличном психологическом состоянии, и нас ждет интересный матч. Буквально чуть больше недели назад встреча между этими клубами в рамках Кубка России прошла в Оренбурге. Составы были не оптимальные, но это не умаляет заслуг хозяев, которые победили 2:1. И победный мяч был забит на 97-й минуте.

И я считаю, что в этом матче команды обменяются забитыми мячами (1.80, считаю, очень даже неплохо), и это первый вариант для прогноза. И второй вариант на рассмотрение: «ничья в матче» за коэффициент 3,00. В начале сезона-2024/2025, и тоже летом, матч закончился вничью.

А я выбираю ставку «Оренбург» не проиграет», — приводит слова Градиленко «ВсёПроСпорт».