«Оренбург» — «Ахмат»: прогноз Семёна Зигаева на встречу РПЛ 22 августа

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Ахмат».

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Оренбург» после небольшого спада, когда команда Владимира Слишковича проиграла три встречи подряд, начал оживать. В рамках группового этапа Кубка России в концовке встречи оренбуржцы вырвали первую победу в сезоне у «Ахмата» со счётом 2:1. Дальше — больше, «Оренбург» отправился на гостевой матч с «Акроном», и мало кто верил, что тольяттинцы потеряют очки. Они и открыли счёт, но затем Лончар отправил мяч в свои ворота, а на 85-й минуте Гюрлюк забил со штрафного победный мяч.

Выступление «Ахмата» в этом сезоне можно поделить на до и после прихода Станислава Черчесова. При Александре Сторожуке было четыре поражения в четырёх встречах, после чего его отправили в отставку, и пришёл экс-тренер сборной России. Он с ходу дома смог переиграть «Зенит», а дальше была неудача в Кубке, о чём я писал выше. В прошедшем туре в Грозный приезжали «Крылья Советов», и «Ахмат» пропустил лишь в концовке, успев до этого забить трижды и одержать вторую победу в чемпионате России подряд.

Обе команды в последних матчах прогрессируют и в первую очередь с точки зрения атаки. «Оренбург» в двух последних встречах забил четыре мяча, «Ахмат» при Черчесове — пять в трёх играх. Да и в недавней очной встрече между собой забили и те и другие, поэтому мой вариант очевиден», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».