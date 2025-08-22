Скидки
«Северсталь» — «Нефтехимик»: прогноз Романа Габдрафикова на матч Кубка Блинова

«Северсталь» — «Нефтехимик»: прогноз Романа Габдрафикова на матч Кубка Блинова
Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч Кубка Блинова «Северсталь» — «Нефтехимик».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.07.

«Северсталь» этим летом пока не так часто радовала болельщиков матчами, но в своей первой игре на Кубке Блинова сумела обыграть ярославский «Локомотив» со счётом 2:0. Встреча получилась достаточно сдержанной по результативности, однако далеко не по накалу. Уже в первом периоде у «Локо» было несколько опасных моментов, и если бы не отличная игра Александра Самойлова, ярославцы открыли бы счет. В целом, череповчане выглядели собранными и дисциплинированными в обороне, а в атаке использовали свой шанс.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
22 августа 2025, пятница. 16:30 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
«Нефтехимик», напротив, этим августом успел провести уже несколько встреч, но результаты явно оставляют желать лучшего. В контрольном матче против «Ак Барса» нижнекамцы уступили 1:4, а затем в рамках всё того же Кубка Блинова проиграли «Авангарду» — 3:6. Команда пока пропускает очень много, и выстраивание обороны остаётся большой проблемой. Да, атакующая линия «Нефтехимика» способна создавать моменты, но, в целом, пока они выглядят менее сбалансированными по сравнению с будущим соперником.

Чего я жду от встречи? С одной стороны, «Северсталь» продемонстрировала надёжность в обороне и умение цепляться за моменты. С другой — «Нефтехимик» идёт в открытый хоккей и почти в каждом матче позволяет сопернику забросить больше четырёх шайб. Думаю, что вряд ли нас ждёт повторение сценария с «Локомотивом». И те, и другие найдут пути к воротам. «Нефтехимик» захочет реабилитироваться за последние поражения», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».

