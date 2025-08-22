«Бавария» — «Лейпциг»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Лейпциг».

Ставка: тотал угловых «Баварии» больше 7,5 за 2,03.

«Матч, который будет открывать Бундеслигу. Хорошая вывеска, потому что команды обе в центре внимания сейчас находятся. Ну, «Бавария», понятно, всегда в этом центре внимания. Теперь посмотрим, какое развитие может дать Венсан Компани. И если в прошлом сезоне его воспринимали как новичка, то теперь, наверное, спрос будет уже несколько большим с него.

Что касается «Лейпцига», то худший финиш за много лет в Бундеслиге: команда лишь на 7-м месте закончила прошлый чемпионат. В итоге она не будет играть в Европе — впервые за последние 9 лет. И пока что, как мы видим по кубковому матчу, который они сыграли против «Зандхаузена», своих проблем «Лейпциг» решить не смог. Продолжается хаос в обороне. Там очень быстро пропустили два мяча от команды, которая, ну, явно не сравнима с «Баварией» по уровню.

Я полагаю, что «Бавария» прекрасно понимает, где слабости «Лейпцига», и знает, как ими воспользоваться. Тем более что статистически «Бавария» очень хорошо играет в матчах открытия, никогда в них не проигрывала. Я думаю, что и здесь этого не произойдет. Но в ставках на результат не очень выгодные коэффициенты, они достаточно слабенькие. Я думаю, что у «Баварии», тем более с появлением Луиса Диаса, должна как-то более серьезной стать фланговая игра, и «Лейпциг» как раз на этих флангах можно поддавить. Плюс наверняка будет много ударов по воротам. Понимаете, к чему я веду? Я веду к угловым.

На мой взгляд, абсолютно идеальная ставка на этот матч — это тотал угловых «Баварии» больше 7,5 с коэффициентом 2,03. Я думаю, что давление на ворота «Лейпцига» будет серьезное, и вот этот статистический аспект «Бавария» должна выигрывать», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».