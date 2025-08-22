«Бавария» — «Лейпциг»: ставка Эльвина Керимова на игру Бундеслиги в Мюнхене

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Лейпциг».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.82.

«Бавария» — «Лейпциг», 1-й тур немецкой Бундеслиги. Мюнхенцы стартовали в официальном сезоне с победы в Суперкубке Германии над «Штутгартом». Победа абсолютно заслуженная. «Бавария» могла выиграть и больше, чем в один мяч. Моментов у неё было гораздо больше, чем у «Штутгарта», но при этом «Бавария» и допускала моменты, такое тоже было. «Бавария» — явный фаворит сезона, пока, по ощущениям, единственный претендент на чемпионство. Потому что «Байер» разобрали по частям.

«Лейпциг» — соперник «Баварии» в 1-м туре. «Лейпциг» поменялся, ушёл Марко Розе по ходу прошлого сезона, его уволили. Летом пригласили Оле Вернера из бременского «Вердера». Первая большая работа в большой команде для Оле Вернера. Загадка, получится у него или нет. В прошлом сезоне с «Вердером» он пытался периодически играть в сложный футбол, во владение. Получалось с переменным успехом, периодически приходилось упрощать игру, и, в общем, «Вердер» даже был близок к тому, чтобы попасть в еврокубки.

В итоге с руководством «Вердера» Вернер расстался, не договорившись о перспективах и будущем команды. И вот он в «Лейпциге», в команде с лучшим составом, чем у «Вердера», который раньше он тренировал с бо́льшим потенциалом. Команда, которая провалила прошлый сезон, даже в еврокубки не попала. Однако потенциал хороший, игроки сильные есть.

Так что, я думаю, здесь нужно брать просто ставку на результативный футбол. Это нормально для Бундеслиги, для таких матчей, для встречи «Баварии» с «Лейпцигом». «РБ» на пространстве будет «Баварию» ловить, а она станет играть в свой футбол, в доминирование, первым номером.

Возьму комбинированную ставку – «обе забьют и тотал голов больше 2.5» с коэффициентом 1.82», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».