«Бавария» — «РБ Лейпциг»: прогноз Алексея Гасилина на стартовый матч Бундеслиги

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «РБ Лейпциг».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2,5 за 1.77.

«В Суперкубке «Бавария» на выезде одержала победу 1:2, но в обороне были недочеты, были ошибки. В этой игре, предполагаю, «Бавария» у себя дома, чтобы начать фантастический чемпионат, должна забивать.

«Лейпциг» в Кубке Германии обыграл «Зандхаузен» 4:2, в обороне тоже не все ладно. У команды один из главных бомбардиров Шешко ушел в «Манчестер Юнайтед», остался только Опенда, взяли Бакайоко на край полузащиты, также хорош Хави Симонс.

«Лейпциг» здесь явно не фаворит, но думаю, что один гол-то они точно должны забить. Я думаю, что «Бавария» где-то расслабится, поэтому предлагаю обратить внимание на ставку «обе забьют и тотал больше 2,5». Из последних 10 матчей только раз эти команды не забивали друг другу. Также предлагаю ставку на то, что «Бавария» забьет в обоих таймах», — приводит слова Гасилина «РБ Спорт».