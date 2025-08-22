Скидки
«Оренбург» — «Ахмат»: прогноз Сергея Лапочкина на матч чемпионата России

Известный арбитр Сергей Лапочкин дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Ахмат».

Ставка: победа «Оренбурга» и ТМ 10.5 углового за 3.70.

«Очень важный матч для двух команд. Обе в последнем туре одержали победы над командами из Самарской области. Победа «Ахмата» над «Крыльями» вполне ожидаемая, а вот победа «Оренбурга» в гостях над «Акроном» точно очень неожиданная.

Российская Премьер-лига . 6-й тур
22 августа 2025, пятница. 18:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Ахмат
Грозный
Матч будет судить арбитр-дебютант Владислав Целовальников. Кажется, что будет жесткая борьба, но по статистике последних игр не так много фолят команды. Удивительно, но имея классных крайних нападающих и габаритного центрфорворда, «Ахмат» подает совсем немного угловых: в среднем 3,2, а вот «Оренбург» в гостевом матче с играющим «Акроном» подал аж 8 угловых.

Исходя из этого, хороший коэффициент 3.70 на победу «Оренбурга» и общий тотал меньше 10,5 углового», — приводит слова Лапочкина Betonmobile.

