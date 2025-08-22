«Вест Хэм» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Вест Хэм» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» и ТМ 3.5 за 2.30.

«22 августа 2-й тур АПЛ откроют «Вест Хэм» и «Челси». Тяжёлая игра будет для «синих», непростой для них выезд в гости к «молотобойцам». Но всё равно верю в успех команды Марески.

Оба коллектива стартовали в новом сезоне с потери очков. От «Челси» в целом можно было ожидать неудачи. Играл он с «Кристал Пэлас», который в последние полгода отмечался победами над топами – «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии одолел, «Ливерпуль» – в Суперкубке. И вот «синие» тоже не смогли переиграть «орлов».

В первом тайме игра ещё была равной у них, «Пэлас» активно отвечал своими атаками, на 13-й минуте Эзе даже забил, но гол не засчитали после просмотра VAR. Во втором тайме команда Марески активнее давила, имела моменты. Однако стоит отдать должное «орлам», они продержались, сильно близко к воротам оппонента не подпускали. Заслуженное одно очко для «Пэлас» и обидная потеря очков для «Челси», Палмер не лучшую игру провёл.

И в целом можно было ожидать такого старта от «пенсионеров» из-за графика их матчей. Дело в том, что в июне и июле они принимали участие в клубном чемпионате мира. Причём не просто принимали участие, некоторые команды, например, после трёх встреч группового этапа вылетели и пошли «отдыхать». «Челси» же играл весь турнир, дошел до финала и одолел там уверенно «ПСЖ». Но сил клуб много затратил.

Ну а «Вест Хэм» приветствовал новичка АПЛ, «Сандерленд», который спустя годы вернулся в главный английский дивизион. И равного футбола в их противостоянии не было. Причём проблемы были как раз у «молотобойцев». В первом тайме тоже встреча ещё была равной, не так всё плохо было у команды Поттера. Однако вот во второй сорокапятиминутке после пропущенного мяча «поплыл» «Вест Хэм», соперник, наоборот, был воодушевлён. Итог – 0:3.

Так что очень невзрачный старт сезона у «молотков». Да и прошлый сезон у них слабый был, сменился тренер по ходу. Состав всё равно сильный, много почти топовых игроков. И «Челси» они дадут сейчас отпор, играют первый домашний матч в этом сезоне. Но уровень «синих» всё равно намного выше. Они ещё и будут мотивированы неудачей в 1-м туре.

Разгрома не жду, однако выигрывать должен тут «Челси», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».