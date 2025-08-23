«Рома» — «Болонья»: определён фаворит матча чемпионата Италии

23 августа 2025 года в матче 1-го тура Серии А сыграют «Рома» и «Болонья». Встреча состоится на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение римскому клубу. Поставить на победу «Ромы» можно с коэффициентом 2.15, а шансы «Болоньи» оценили в 3.70. Ничья идёт с коэффициентом 3.30.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.72.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Гол в каждом тайме доступен за 1.80.

Наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 за 6.50.