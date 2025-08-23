«Рома» — «Болонья»: прогноз на игру в Риме

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на игру Серии А «Рома» — «Болонья».

Ставка: победа «Ромы» за 2.15.

«Болонья» научилась жить без Тьяго Мотты и под руководством Винченцо Итальяно в прошлом сезоне показала приличный результат. В Серии А не получилось выбиться в еврокубки, зато победа в Кубке Италии (впервые с 1974 года) подарила возможность сыграть в Лиге Европы. Этот титул стал первым для команды в XXI веке.

Такой триумф должен придать уверенности, но итальянский специалист не маг и не волшебник. В межсезонье руководство приняло решение отпустить двух ключевых футболистов — вингера Дана Ндоя и центрального защитника Сэма Бёкему.

Проблемы начались уже в товарищеских матчах. «Болонья» выиграла у «Штутгарта» (1:0), а уступила «Вис Пезаро» (2:3) из Серии С и греческому ОФИ (2:4). Где та надёжная защита, благодаря которой удалось выиграть Кубок Италии? Итальяно должен найти ответ, но ему выкручивают руки, не производя достойных трансферов.

«Рома» не может выиграть у «Болоньи» последние четыре встречи. Две и вовсе закончились поражениями. Видимо, пришло время для реванша. Поставить на победу римского клуба можно с коэффициентом 2.15. Подопечные Гасперини в хорошей форме, удачно провели предсезонку и настроены на лучший результат. А вот Винченцо Итальяно придётся попотеть, чтобы вернуть команде былую форму.