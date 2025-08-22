«Леванте» — «Барселона»: прогноз и ставки на матч чемпионата Испании

23 августа 2025 года в матче 2-го тура испанской Примеры сыграют «Леванте» и «Барселона». Встреча состоится на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии. Начало — в 22:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение каталонскому клубу. Поставить на победу «Барселоны» можно с коэффициентом 1.25, а шансы «Леванте» оценили в 10.00. Ничья идёт с коэффициентом 6.30.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.00.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу каталонского клуба за 8.00.