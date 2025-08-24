Скидки
Названы шансы «МЮ» одержать первую победу в АПЛ

Названы шансы «МЮ» одержать первую победу в АПЛ
Комментарии

24 августа 2025 года в матче 2-го тура английской Премьер-лиги сыграют «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Начало — в 18:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение манкунианцам. Поставить на победу «Манчестер Юнайтед» можно с коэффициентом 2.20, что составляет примерно 54% вероятности.

При этом шансы «Фулхэма» оценили в 3.45 (28%). Ничья идёт с коэффициентом 3.55 (26%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.50.

