Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Крылья Советов» — «Краснодар»: букмекеры оценили шансы

«Крылья Советов» — «Краснодар»: букмекеры оценили шансы
Комментарии

24 августа «Крылья Советов» принимают «Краснодар» на «Солидарность Самара Арене». Это центральная вывеска тура: действующий чемпион едет к команде Магомеда Адиева, которая бодро вошла в сезон и дома традиционно прибавляет. Стартовый свисток запланирован на 15:00 мск.

Материалы по теме
Модрич и Аллегри вознесут «Милан»? Прогноз на Серию А — 2025/2026
Модрич и Аллегри вознесут «Милан»? Прогноз на Серию А — 2025/2026

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Краснодара» в основное время предлагается с коэффициентом 1.80, что приблизительно равно 55% вероятности.

Поставить на успех «Крыльев Советов» можно за 4.40, а ничейный исход идёт за 3.60.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.92, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.93.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83.

Материалы по теме
«Крылья Советов» — «Краснодар»: чемпиона видно сразу
«Крылья Советов» — «Краснодар»: чемпиона видно сразу
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android