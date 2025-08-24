«Крылья Советов» — «Краснодар»: букмекеры оценили шансы

24 августа «Крылья Советов» принимают «Краснодар» на «Солидарность Самара Арене». Это центральная вывеска тура: действующий чемпион едет к команде Магомеда Адиева, которая бодро вошла в сезон и дома традиционно прибавляет. Стартовый свисток запланирован на 15:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Краснодара» в основное время предлагается с коэффициентом 1.80, что приблизительно равно 55% вероятности.

Поставить на успех «Крыльев Советов» можно за 4.40, а ничейный исход идёт за 3.60.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.92, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.93.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83.