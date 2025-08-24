«Крылья Советов» — «Краснодар»: прогноз на матч в Самаре

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру «Крылья Советов» — «Краснодар».

Ставка: «Краснодар» не проиграет + тотал больше 1.5 гола за 2.20.

Гости возьмут мяч и постараются «растянуть» средний блок хозяев. Хозяева ответят прессингом и ставкой на стандарты. Важнейшие первые 20 минут при выходе на второй тайм тоже не будут обделены вниманием. «Краснодар» часто добавляет именно там, «Крылья Советов» же иногда проседают по плотности в центре.

Очные встречи часто завершаются с перевесом «быков» в последних сезонах. Причём самарцам сложно удерживать одно и то же качество во всех фазах матча. Хотя получилось у «Крылышек» в этом розыгрыше Кубка России выиграть со счётом 2:1. Однако сейчас разница в сыгранности и глубине скамейки склоняет чашу весов в сторону гостей. Пусть и без ожиданий разгромного счёта.

Прогноз и ставка на матч: «Краснодар» не проиграет + тотал больше 1.5 мяча. Набранная форма, острота второй линии и тренд на прибавление после перерыва играют за чемпиона. Для более смелого варианта можно рассмотреть победу «Краснодара» в один мяч или через голы в обе стороны. На своём поле «Крылья Советов» обязательно ответят.