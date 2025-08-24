Стали известны шансы ЦСКА победить «Акрон»

Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Акрон» пройдёт в воскресенье, 24 августа, на «ВЭБ Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 1.45, что приблизительно равно 69% вероятности.

Поставить на успех «Акрона» можно за 7.80, а ничейный исход идёт за 4.60.

Вместе с тем аналитики предполагают, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.35, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83.