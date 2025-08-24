ЦСКА — «Акрон»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру РПЛ ЦСКА — «Акрон».

Ставка: ЦСКА победит + обе забьют за 2.95.

ЦСКА на своём поле выступит первым номером, «Акрон» будет надеяться на дисциплину и стандарты. У Челестини акцент на давление и скорость по флангам, у тольяттинцев — компактность, прострелы со стандартами и опора на Дзюбу как на «столба». Артём, кстати, в этом сезоне чемпионата России уже с 2+2 за пять туров.

Хозяева — фавориты, однако от гостей, очевидно, угроза исходить тоже будет. Поэтому прогноз простой: победа ЦСКА по игре, но не всухую. Базовый вариант по счёту — 2:1. Не исключено, что будет и 3:1 в пользу армейцев. Класс и глубина состава должны перевесить. Однако «Акрон» со своими связками момент найдёт — кубковая история это уже показала.

Если брать более-менее надёжный вариант, то это лобовая победа ЦСКА. Но коэффициент на неё достаточно низкий, чтобы рисковать. Мы предлагаем рассмотреть победу ЦСКА через голы в обе стороны. Пока что, несмотря на отличную статистику Игоря Акинфеева на старте сезона, столичная команда регулярно пропускает. Однако на домашнем стадионе едва ли отдаст очки.