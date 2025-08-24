Скидки
Букмекеры назвали шансы «Ювентуса» начать чемпионат Италии с победы

24 августа 2025 года в матче 1-го тура Серии А сыграют «Ювентус» и «Парма». Встреча состоится на стадионе «Альянц» в Турине. Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение туринскому клубу. Поставить на победу «Ювентуса» можно с коэффициентом 1.48, что составляет примерно 67% вероятности.

При этом шансы «Пармы» оценили в 7.60 (12%). Ничья идёт с коэффициентом 4.70 (21%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.08.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.97. Гол в каждом тайме доступен за 1.80.

