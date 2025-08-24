«Ювентус» — «Парма»: прогноз на игру в Турине

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на встречу Серии А «Ювентус» — «Парма».

Ставка: «Ювентус» победит + тотал больше 2.5 мяча за 2.15.

В межсезонье «Парма» приняла участие в пяти товарищеских встречах, проиграла только одну — «Хайденхайму» (1:2). Ничья с «Мальоркой» (1:1) и «Вердером» (0:0) — это неплохой результат. В матче Кубка Италии удалось победить «Пескару» (2:0). Но в то, что получится достичь реального успеха в Серии А, верится с трудом. Судите сами, руководство устроило огромную распродажу лидеров.

Джованни Леони перешёл в «Ливерпуль». Защитнику пророчат звёздный путь. Нападающий Анж-Йоан Бонни (лучший бомбардир «Пармы») перебрался в «Интер», а Симон Зом усилил «Фиорентину». Это далеко не все ушедшие игроки, однако и этого достаточно, чтобы понять, как ослабла команда. Входящие трансферы выглядят неоднозначно.

Поэтому шансов обыграть туринский клуб очень мало. Предлагаем поставить на то, что «Ювентус» победит, через тотал больше 2.5 мяча. У Игора Тудора рабочая линия атаки и большая глубина состава, что затмевает недостатки обороны. Также рассчитываем на ответный гол. Сын Маурисио Пеллегрино — Матео Пеллегрино — набрал ход в «Парме», оформив дубль в прошлом кубковом матче.