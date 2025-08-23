«Рубин» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Спартак».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.23.

«Рубин» в Казани будет принимать московский «Спартак». Это всегда интересно: сумеет ли снова Барко забить пенальти, если он будет, как в прошлый раз в Казани, когда он аккуратно пробил черпачком? Сумеет ли Даку переиграть оборону «Спартака», как себя проявит Жедсон Фернандеш? Вопросов хватает: сыграет ли Станкович в три центральных защитника, будет ли отзеркаливать схему или придумает что-то другое? Интриг достаточно.

«Рубин» прервал серию поражений: 0:3 от «Зенита» в Кубке и 1:5 от ЦСКА в чемпионате. После этого обыграли «Ростов» 1:0 благодаря голу Кабутова. А «Спартак» сыграл вничью там, где обязан был побеждать: и численное преимущество было, и вёл в счёте, и пенальти в концовке не реализовал. Но по эмоциям команда оставила неплохое впечатление и даже выглядела лучше «Зенита».

Сумеет ли «Спартак» со Станковичем удержать такой уровень и превратить качество в результат — большой вопрос. «Спартак» — команда-загадка, непредсказуемая. «Рубин» же Рашида Рахимова выглядит более чётким, прагматичным и выстроенным коллективом, плюс играет дома. Но отдавать кому-то предпочтение рискованно. Есть сильные и слабые стороны у обоих.

Не исключено, что Станкович даже решит поменять вратаря. В прошлом сезоне «Рубин» выиграл 2:1. Не удивлюсь, если так будет и сейчас, и не удивлюсь в обратную сторону, если победит «Спартак». Сильно удивлюсь только, если не будет голов. «Спартак» всегда идёт вперёд, а оборона у него не лучшая, соперник этим может воспользоваться.

У «Рубина» есть Даку, есть поддержка флангов — Ходжи, Кабутова, Безрукова или Рашко. Команда мощная, атлетичная, хорошо играет на стандартах. Вспомните, как Даку сравнял счет с «Зенитом» в концовке. Или недавний гол «Ростову». А вот стандарты у «Спартака» в обороне — слабое место, мы это видели против «Локомотива».

Здесь должны быть голы. Ничья вряд ли устроит обе стороны. «Рубину» она приемлема, у него очков побольше, а «Спартаку» нужно выигрывать, возвращать уверенность и надежду на сезон.

Мой прогноз: обе забьют и ТБ (2.5)», — приводит слова Генича «РБ Спорт».