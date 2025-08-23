«Рубин» — «Спартак»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ 23 августа

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» 2:1 за 8.00.

«Рубин» сыграет со «Спартаком» в шестом туре Российской Премьер-Лиги. Жду тут равной и интересной игры, борьба будет. Но с небольшим преимуществом в счете всё-таки выиграют красно-белые.

Обе команды проводили матчи с «Зенитом» недавно. «Спартак» играл с ним в прошлом туре, важная была встреча, конечно. И красно-белые выдали неплохую игру, хорошо смотрелись на фоне «Зенита». В первом тайме игра ещё была равной, и в нём подопечные Станковича дважды забили, вели 2:1 к перерыву. Отличились у команды Маркиньос и новичок Жезус.

Во втором тайме ситуация изменилась. «Зенит» остался на поле вдесятером. И как обидно было «Спартаку», он не смог удержать победу, пропустил после этого, потом активно давил до конца встречи. Барко ещё и пенальти неудачно пробил, его не засчитали. Итог – 2:2. С одной стороны, команда Станковича расстроилась, три очка были почти у неё. С другой стороны, всё равно хороший матч в исполнении «Спартака», он был лучшим на поле, заслужил победу. А это для клуба позитивный факт.

Впрочем, не добавляет позитива серия из уже четырёх матчей без побед у красно-белых. Если брать РПЛ, то в четырёх турах подряд клуб не выигрывал – ещё были ничьи с «Акроном» и проигрыши «Балтике» с «Локомотивом». В таблице команда идёт на десятой строчке, ниже середины. Но сглаживает для неё ситуацию тот факт, что «Зенит» и «Динамо» идут рядом. Да и чемпионат всё ещё находится в начальной стадии.

У «Рубина» же ситуация в турнире сейчас намного лучше. Он идёт на четвёртой строчке с десятью очками. Так что, даже проиграв «Спартаку», выше себя он ему не даст подняться. Пока казанцы более надёжно выступают, у них всего две потери очков в РПЛ. Впрочем, оппозиция со старта сезона не всегда была сложной – «Сочи» (2:1), «Ростов» (1:0) недавно были обыграны.

С «Зенитом» же дважды встречалась команда Рахимова в этом сезоне уже. Сперва в РПЛ казанцы успешно выступили, проиграли 0:2 в первом тайме, но во втором вернулись в игру и вырвали одно очко – 2:2. Вторая игра прошла на прошлой неделе, и там уже «Зенит» в доминирующей манере победил 3:0. Хотя это был Кубок России. Ещё одно крупное поражение случилось у коллектива из Казани в позапрошлом туре РПЛ, был разгромлен он ЦСКА (1:5). Не лучший первый тайм провёл коллектив, пропустил четыре мяча в нём.

В общем, я тут лёгкого матча для обоих оппонентов не жду. «Рубин» — крепкий клуб, чаще он всё-таки навязывал борьбу соперникам в сезоне. «Спартак» более непредсказуем. Хотя в прошлом туре с «Зенитом» он должен был всё-таки три очка набирать. Сейчас подопечные Станковича, я думаю, наконец прервут серию неудач», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».