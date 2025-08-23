«Рубин» — «Спартак»: ставка Романа Павлюченко на матч 6-го тура РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 2.08.

«Рубин» и «Спартак» сразятся друг с другом в шестом туре РПЛ. Интересная встреча, довольно непредсказуемая. Казанцы против топов в последнее время плохо играют в защите, от красно-белых вообще стабильности ждать не приходится. Но всё же больше верю тут в минимальную победу гостевого коллектива.

«Спартак», я думаю, будет в хорошем настроении после прошедшего тура РПЛ. В нём команда Станковича играла с «Зенитом». Казалось, проиграй клуб крупно и позорно, выгнали бы сразу тренера. Однако, в общем-то, «Спартак» достойно выступил, старался играть прагматично, уверенно отрезками обыгрывал питерцев. Да, «Зенит» сам себе всё испортил в начале второго тайма, оставшись на поле вдесятером. После этого команда Станковича уже откровенно забрала инициативу, доминировала. Барко обидно не забил пенальти на последних минутах, и они поделили очки — 2:2.

И вот, с одной стороны, да, москвичи смогли уверенно провести матч с «Зенитом», не только не проиграли ему, но и навязали борьбу. С другой стороны, серия без побед увеличилась уже до четырёх матчей, в этом плане ситуация лучше не стала. Так что давление на коллектив всё ещё большое, лидеры РПЛ понемногу отрываются, сам «Спартак» уже с пятью очками идёт на десятой позиции.

А вот «Рубин» как раз в таблице располагается там, где мы привыкли видеть, скорее, «Спартак», — в топ-5. С десятью баллами он идёт на четвёртом месте. И это, в общем-то, вполне заслуженно. В этом сезоне команда Рахимова пока выступает ещё лучше, чем в предыдущем. У неё всего одно поражение в пяти турах — 1:5 от ЦСКА. Счёт там был не совсем по игре, не настолько плохо уж «Рубин» выглядел, мог и меньше пропускать.

С другой стороны, после того разгромного поражения от армейцев ещё раз с крупным счетом проиграли казанцы — 0:3 от «Зенита». Да, тут можно сделать оговорку, что это был Кубок России, составы там были смешанными. Но факт остаётся фактом — против двух топовых соперников играл «Рубин» и от обоих много пропустил. С питерцами они до этого тоже ещё раз встречались, и там в первом тайме дважды коллектив из Казани дал себе забить.

И я думаю, этими проблемами в обороне «Спартак» может воспользоваться, тем более в атаке у него точно есть кому забивать. Жду тут всё-таки победы красно-белых, которые выступят увереннее после ничьей с «Зенитом». Котировка на успех команды Станковича составляет 2.08», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».