«Зенит» — «Динамо» Махачкала: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на игру РПЛ «Зенит» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: «Зенит» забьёт в обоих таймах за 2.12.

«Зенит», выдав худший старт за последние несколько лет, дома сыграет с махачкалинским «Динамо». Соперник неуступчивый, соперник очень упрямый, соперник, который может не дать «Зениту» сыграть в свой футбол. «Зениту» категорически не хватает скорости. Команда действует очень академично, и никак не может угадать со стартовым составом Сергей Богданович Семак.

Да, зенитовцы в меньшинстве отыгрались со «Спартаком». Ничья, надо признать, закономерный результат. Где-то «Зенит», можно сказать, отскочил, учитывая моменты, которые были созданы вокруг ворот Адамова, нереализованный пенальти Барко. Но сейчас и сама игра «Зенита» не впечатляет. Четыре матча подряд «Зенит» в РПЛ не выигрывает, а сыграли всего пять туров. Конечно, это не тот результат, на который рассчитывают боссы петербуржцев.

Домашний матч против Махачкалы — это хороший шанс вернуть уверенность и в свою игру, и в надежды болельщиков, что этот сезон можно будет спасти. «Зениту» надо начинать агрессивно, нагло. И против такой команды, как «Динамо» Махачкала, очень важно забить первый гол, заставить соперника раскрыться.

Определённая ставка «Зенита» на первый тайм будет. Вариант «Зенит» забьёт в обоих таймах» — весьма неплохая, с учётом его скамейки, где высокая конкуренция, там футболисты выходят с мотивацией себя показать, что-то Семаку доказать», — приводит слова Генича «РБ Спорт».