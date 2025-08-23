«Зенит» — «Динамо» Мх: ставка Александра Мостового на игру РПЛ в Санкт-Петербурге

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч российской Премьер-лиги «Зенит» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: победа «Зенита» 2:0 за 4.70.

«Зенит» и «Динамо» Махачкала проведут матч в 6-м туре чемпионата России. Очень обидно петербуржцы потеряли очки в прошлом туре. Сейчас они будут заряжены и мотивированы. У дагестанцев шансов на успех, я думаю, нет.

Принципиальный матч у «сине-бело-голубых» был в прошлом туре РПЛ — со «Спартакм». Ожидалась борьба, эмоции, возможно, отставки тренеров после игры. Но по итогу всё неожиданно сложилось. В целом команда Семака меньше заслужила победу в игре. Хотя на это повлияло удаление Сантоса в начале второго тайма. В первой 45-минутке «Зенит» выглядел не так плохо, давил, первым забил — Кассьерра отличился. Но и «Спартаку» надо отдать должное, он на равных смотрелся с петербуржцами, дважды забил ещё в первом тайме.

Во второй 45-минутке игра была уже другой после удаления. Но, как это часто у «Зенита» бывает, помогли ему замены. Это в целом очень важный фактор, который и на дистанции клубу, я думаю, поможет. У тебя всегда есть футболисты, которые могут выйти на замену и решить исход встречи. Сейчас таким футболистом стал Соболев, вышел и сравнял счёт. В конце повезло подопечным Семака, «Спартак» мог ещё несколько раз забить, но итог — 2:2.

И я думаю, «Зенит», само собой, даже не так сильно расстроился ничьей. Он вообще рисковал проиграть, к этому всё шло. А так произошла минимизация потерь. Да, в РПЛ это не первая потеря очков для клуба, собственно, его серия неудач уже насчитывает четыре матча — три ничьих и одно поражение. С шестью очками коллектив идёт на восьмой позиции. Но я всё равно думаю, что это временно. Через пару месяцев «Зенит» уже привычно будет идти в топ-3, бороться за лидерство.

У «Динамо» Махачкала, если смотреть на место в таблице, всё обстоит хуже — идёт на 12-м месте, пограничном с зоной вылета. С другой стороны, разрыв в очках между командой Биджиева и тем же «Зенитом» — минимальный, всего одно очко. Сезон всё ещё находится в начальной стадии, всё меняется после каждого тура. Так и дагестанцы, выиграв один раз в ближайшее время, могут подняться в первую половину таблицы.

И пока для своего уровня команда Биджиева выступает достойно, снова показывает неплохие результаты. В РПЛ у неё всего два проигрыша. Второй произошёл как раз в прошлом туре с равным оппонентом — 0:2 от «Пари НН». Со «Спартаком» в 1-м туре рассчитывать было не на что (0:1).

Если брать все турниры, то у «Динамо» сейчас шла серия без проигрышей из шести матчей. Это больше, чем у того же «Зенита». Правда, несколько побед у махачкалинцев было в Кубке России, а эти матчи нужно отдельно рассматривать. В остальном соперники были не самые сложные у подопечных Биджиева.

В общем, я тут уверен в успехе «Зенита». Четыре тура без побед — непозволительно для него, пять туров — тем более. Плюс, ещё и со «Спартаком» потеряли очки. Команда Семака будет заряжена и выиграет тут, думаю, даже с сухим счётом», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».