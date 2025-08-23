Скидки
«Зенит» — «Динамо» Махачкала: ставка Дмитрия Градиленко на игру 6-го тура РПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: победа «Зенита» и ТМ 3.5 за 1.88.

23 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
«Зенит» — «Динамо» Махачкала, матч шестого тура РПЛ. Хозяева в этом матче возьмут три очка, здесь без вариантов. Статистика матчей между собой это подтверждает: три матча, три победы «Зенита».

Но с точки зрения прогноза, с точки зрения коэффициентов, 1.30 — это очень мало. Поэтому мой прогноз следующий: «победа «Зенита» и тотал меньше 3.5» за 1.88. Динамовцы — крепкая команда, с хорошо организованной игрой в обороне. Думаю, что питерцам всё равно удастся забить и не пропустить. Класс игроков и свой болельщик своё дело сделают», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

