«Зенит» — «Динамо» Махачкала: ставка Дмитрия Градиленко на игру 6-го тура РПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: победа «Зенита» и ТМ 3.5 за 1.88.

«Зенит» — «Динамо» Махачкала, матч шестого тура РПЛ. Хозяева в этом матче возьмут три очка, здесь без вариантов. Статистика матчей между собой это подтверждает: три матча, три победы «Зенита».

Но с точки зрения прогноза, с точки зрения коэффициентов, 1.30 — это очень мало. Поэтому мой прогноз следующий: «победа «Зенита» и тотал меньше 3.5» за 1.88. Динамовцы — крепкая команда, с хорошо организованной игрой в обороне. Думаю, что питерцам всё равно удастся забить и не пропустить. Класс игроков и свой болельщик своё дело сделают», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».