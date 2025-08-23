«Локомотив» — «Ростов»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ в Москве

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Ростов».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.78.

«Лидер чемпионата, «Локомотив», который из пяти матчей выиграл четыре, и только раз выступил вничью в последнем туре на выезде с «Балтикой», принимает команду, у которой всего одна победа — над «Ростовом». И я не понимаю, почему на победу команды, которая показывает не только отличные результаты в плане очков, но и стабильную игру, предлагается достаточно высокий коэффициент. «Победа Локомотива», котировка 1.78.

И я не буду ничего выдумывать, а именно этот прогноз и выбираю. Потому что «Ростов» совершенно не готов на данный момент оказать сопротивление лидеру чемпионата. Ну а если кто-то хочет немного рискнуть, то можно рассмотреть следующий вариант: «Точный счёт 1:0; 2:0; 3:0» за 3.20.

В этом сезоне у «Ростова» совсем плохо с голевыми моментами и забитыми мячами. Всего три забитых гола в пяти играх. Победа «Локо» за 1.78, мой прогноз», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».