«Локомотив» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на встречу РПЛ

Аудио-версия:
Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Ростов».

Ставка: победа «Локомотива» и обе забьют за 3.25.

«Лидер РПЛ на данный момент московский «Локомотив» дома будет принимать «Ростов». Команды часто друг с другом играют, и в Кубке судьба часто сводит их друг с другом. Много пересечений между командами. Те же Сильянов и Комличенко играют сейчас за «Локомотив», Щетинин раньше играл за «Локомотив», а ныне выступает за «Ростов». В общем, пересечений более чем достаточно, но в разные стороны идут команды.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
В нынешнем сезоне «Локомотив» в лидерах, а «Ростов» играет из рук вон плохо. Альба сетует на очень плохую игру в атаке, хотя все исполнители в строю. Там и восстановившиеся Мохеби и Роналду, и Голенков, и тот же Сулейманов, который против своей бывшей команды сыграет. Конечно, особый здесь подтекст у матча.

«Локомотив» не так бодро выглядел в последнем туре в матче с «Балтикой». Может быть, тому виной кубковые матчи на прошлой неделе. Сейчас в недельном цикле команда готовилась, чуть перевела дух, играет дома. Конечно, «Локомотив» не собирается терять очки против команды, которая не лучшим образом стартовала. Но «Ростов» может забить — в этом нет никаких сомнений. То, что «Локомотив» сильнее и фаворит, — тоже. В этом нет никаких сомнений.

Выберу вариант «обе забьют и победа «Локомотива» за хороший коэффициент 3.25», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

