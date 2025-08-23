«Динамо» Москва — «Пари НН»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» Москва — «Пари НН».

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1.5) за 2.12.

«Московские динамовцы дома сыграют против «Пари НН». Да кто только не бросил камень сейчас в адрес Валерия Георгиевича Карпина. Тут и неудачная игра, неудачный результат. Команда очень мало забивает. И не сказать, что преуспевают они в создании моментов, хотя этих моментов было достаточно и с «Сочи», и с тем же ЦСКА. Но сейчас хороший момент для Карпина и его команды, чтобы ситуацию перевернуть и дома одержать важную, убедительную победу.

В соперниках «Пари НН», одержавший свою первую победу в прошлом туре в матче с Махачкалой. Да, «Пари НН», я думаю, вряд ли будет раскрываться, как это делала команда Шпилевского в первых матчах. Тут ещё подтекст, что динамовцы до Карпина интересовались Шпилевским, и он вполне мог возглавить бело-голубых. Но вот пока старт нижегородцам не задался, ситуацию ещё можно как-то подправить, но надо убедительнее сыграть в обороне.

У «Пари НН» не выйдет Александров по причине дисквалификации. Но и «Динамо», конечно, сильнее. Потихонечку возвращаются травмированные. И Осипенко уже вернулся, и Маухуб уже вышел на замену, в неплохом состоянии находится Макаров, забивавший в последних двух играх. Домашний матч «Динамо». Команда более амбициозная и более мастеровитая, чем «Пари НН». Надо это продемонстрировать на футбольном поле. Я вижу, что семимильными шагами, но всё-таки динамовцы привыкают к требованиям Карпина и готовы, как мне кажется, с «Пари НН» это продемонстрировать.

Мой прогноз — победа бело-голубых с форой (-1.5) за 2.12», — приводит слова Генича «РБ Спорт».