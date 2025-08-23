«Динамо» Москва — «Пари НН»: ставка Дмитрия Градиленко на игру чемпионата России

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Динамо» Москва — «Пари НН».

Ставка: победа «Пари НН» с форой (+1.5) за 1.71.

«Динамо» Москва — «Пари НН», матч шестого тура РПЛ. Встречаются соседи по турнирной таблице, хозяева — на 13-м (пять очков), гости — на 15-м (три очка).

И хозяева, естественно, фавориты, но пока только на бумаге. Качество игры и результаты оставляют желать лучшего. В четырёх последних официальных матчах — три поражения и ничья с командой, которая занимает последнее место в РПЛ, ФК «Сочи».

У гостей начало получилось неудачным, но потихоньку футболисты начинают понимать и принимать требования нового главного тренера Алексея Шпилевского, и в результате в двух последних матчах были две победы, сухие победы.

К прогнозу. Первый вариант на рассмотрение — это победа «Пари НН» с форой (+1.5) за 1.71.И второй вариант, «тотал в матче меньше трёх голов» за 1.78. Не уверен в большом количестве голов, не забываем два последних сухих матча гостей. В «Динамо» не верю, но, страхуясь, выбираю фору (+1.5) на «Пари НН», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».