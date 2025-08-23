«Динамо» Москва — «Пари НН»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата России в Москве

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч российской Премьер-лиги «Динамо» Москва — «Пари НН».

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1) за 1.70.

«В матче шестого тура РПЛ на «ВТБ Арене» в Москве сыграют «Динамо» и «Пари НН». Обе команды демонстрируют невнятную игру на стартовой стадии чемпионата.

Хозяева под руководством Валерия Карпина находятся на 13 месте с пятью очками, пропустив шесть голов в пяти турах, что указывает на проблемы в обороне. При этом «Динамо» серьезно ослаблено из-за травм нескольких ключевых игроков. В атаке придется обойтись без Тюкавина и Гладышева. Однако добавил Денис Макаров, отличившийся дважды за три игры.

Подопечные Алексея Шпилевского стартовали хуже некуда, но выиграли два последних матча, что могло придать им уверенности. А пока что у команды в активе три очка и 15-я позиция в турнирной таблице.

У москвичей хороший подбор состава, но в предыдущих матчах им часто не везло в завершении моментов. «Пари НН» как раз такой соперник, когда можно создать комфортное количество моментов и постараться их реализовать. Ставим на победу «Динамо» с форой (-1)», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».